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Без “Восьмого березня”: ще 14 вулиць Одеси отримають нові назви

Без “Восьмого березня”: ще 14 вулиць Одеси отримають нові назви

Одеса продовжує позбавлятися комуністичних та російсько-імперських назв у своєму міському середовищі. На сайті мерії стартувало електронне голосування щодо перейменування ще 14 вулиць у Пересипському та Хаджибейському районах міста.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міської ради.

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Нове електронне голосування щодо перейменування вулиць міста стартувало вчора, 16 листопада, і пройде до 10 ранку 7 грудня включно.

Перелік вулиць, які планують перейменувати:

Пересипський район

  • Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця
  • Восьмого березня 5-й перевулок на Кодимський перевулок
  • Восьмого березня 7-й перевулок на Бейтельсбахера провулок
  • Восьмого березня 9-й перевулок на Волтона перевулок
  • Молодогвардійська вулиця Чайкова вулиця
  • Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця
  • Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця

Хаджибейський район

  • Москвина провулок на Литаврівський перевулок
  • Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця
    Спартаківський перевулок на Пігрова провулок
  • Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця
  • Сурікова 1-й перевулок на Лірний перевулок
  • Сурікова 2-й перевулок на Бандурний перевулок
  • Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця.

Як проголосувати

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс “Громадське обговорення” на веб-порталі Одеської міськради: citizen.omr.gov.ua

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі потрібно зареєструватися з використанням електронної автентифікації користувача та електронного підпису.

Обговорення проводиться по кожному об’єкту топоніміки окремо шляхом вибору відповіді “Так”/”Ні” у спеціальній формі.

Процес обговорення відображається в режимі реального часу для забезпечення прозорості та доступності інформації.

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