Без “Восьмого березня”: ще 14 вулиць Одеси отримають нові назви

Южне не може називатися “Південним”: причини Мер міста Южного запропонував змінити назву міста на “Південне”. Однак ця назва не підходить місту за його географічним положенням та імперськими наративами. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Депутати міськради голосують за зміни до бюджету: чому збори назвали “профанацією” Сьогодні, 15 листопада 2023 року, проходить позачергова сесія Одеської міської ради. Голосування за зміни в міському бюджеті, серед яких виділення грошей на ЗСУ, викликають питання, адже депутатам навіть не дали до пуття ознайомитися з проектом рішень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Зелений Гай чи Новий Париж: на Одещині збираються перейменувати село Село Роща Теплицької громади Болградського району згідно із законом про декомунізацію мають перейменувати. Одна із запропонованих назв – Зелений Гай. Але деякі мешканці села пропонують повернути селу стару німецьку назву. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чому в Одесі перейменували вулиці Дмитра Ульянова та Крупської Вулиця Леніна була, мабуть, у кожному радянському населеному пункті. Одеса не виняток. Але були в нашому місті і топонімічні назви на честь членів його родини та родичів: брата Дмитра Ульянова та дружини Надії Крупської. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ