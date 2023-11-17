Без “Восьмого березня”: ще 14 вулиць Одеси отримають нові назви

Одеса продовжує позбавлятися комуністичних та російсько-імперських назв у своєму міському середовищі. На сайті мерії стартувало електронне голосування щодо перейменування ще 14 вулиць у Пересипському та Хаджибейському районах міста.
Про це повідомили у прес-службі Одеської міської ради.
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Нове електронне голосування щодо перейменування вулиць міста стартувало вчора, 16 листопада, і пройде до 10 ранку 7 грудня включно.
Перелік вулиць, які планують перейменувати:
Пересипський район
- Восьмого березня 3-я Лінія вулиця на Гобеленова вулиця
- Восьмого березня 5-й перевулок на Кодимський перевулок
- Восьмого березня 7-й перевулок на Бейтельсбахера провулок
- Восьмого березня 9-й перевулок на Волтона перевулок
- Молодогвардійська вулиця Чайкова вулиця
- Нікітіна вулиця на Шполянська вулиця
- Салтикова-Щедріна вулиця на Пилипа Орлика вулиця
Хаджибейський район
- Москвина провулок на Литаврівський перевулок
- Спартаківська вулиця на Баронівська вулиця
Спартаківський перевулок на Пігрова провулок
- Желябова вулиця на Владислава Домбровського вулиця
- Сурікова 1-й перевулок на Лірний перевулок
- Сурікова 2-й перевулок на Бандурний перевулок
- Ціолковського вулиця на Йоганна Ансельма вулиця.
Як проголосувати
Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс “Громадське обговорення” на веб-порталі Одеської міськради: citizen.omr.gov.ua
Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі потрібно зареєструватися з використанням електронної автентифікації користувача та електронного підпису.
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