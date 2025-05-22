Как сообщается на платформе DREAM, старые системы очистки изношены, работают почти без фильтрации – стоки просто отстаиваются и сливаются в реку Тилигул, которая впадает в Тилигульский лиман и далее – в Черное море. А это не только вредит экологии, но и создает неприятный запах в городе.

Данный проект включает сооружение биореактора, насосных станций, резервуаров, площадок для хранения ила, трансформаторов, дизельного генератора и прочих объектов.

Ожидаемая стоимость – 123,7 млн гривен, из которых более 100 млн планируется направить непосредственно на строительные работы.

Средства планируют получить из государственного бюджета, заявка уже подана, но финансирование пока не утверждено. Работы планируют завершить до конца года при условии, что они стартуют весной.

Сообщается, что реализация этого проекта позволит существенно улучшить качество жизни жителей, снизить загрязнение водных ресурсов и спасти местную экосистему.

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Фото с сайта Dream