Черноморская балка
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Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Напомним, 29 апреля, было проведено комиссионное обследование технического и санитарного состояния Черноморской балки от Старой Люстдорфской дороги до пляжа «Черноморка». 

В ходе рейда были выявлены несанкционированные сбросы канализационных стоков некоторых предприятий и частных домов в Черноморскую балку.

Для оценки уровня возможного загрязнения были отобраны пробы грунта.  

Вчера, 8 мая, коммунальные службы Одесского горсовета затампонировали ранее выявленные незаконные выпуски бытовой канализации и выдали предписания по устранению нарушений.  

В будущем Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета намерен разработать проект канализации этой территории. Сейчас проводятся предпроектные работы для разработки эффективной системы водоотвода.

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