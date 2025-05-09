Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
Напомним, 29 апреля, было проведено комиссионное обследование технического и санитарного состояния Черноморской балки от Старой Люстдорфской дороги до пляжа «Черноморка».
В ходе рейда были выявлены несанкционированные сбросы канализационных стоков некоторых предприятий и частных домов в Черноморскую балку.
Для оценки уровня возможного загрязнения были отобраны пробы грунта.
Вчера, 8 мая, коммунальные службы Одесского горсовета затампонировали ранее выявленные незаконные выпуски бытовой канализации и выдали предписания по устранению нарушений.
В будущем Департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета намерен разработать проект канализации этой территории. Сейчас проводятся предпроектные работы для разработки эффективной системы водоотвода.
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