О результатах сообщили в Одесском горсовете.
Выездная комиссия, в которой приняли участие экологи, представители Киевской райадминистрации, горсовета и «Инфоксводоканала», выявила несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовой канализации некоторых частных домовладений непосредственно в Черноморскую балку.
При этом попадание стоков из балки в акваторию моря на территории пляжа «Черноморка» не зафиксировано, говорят в мэрии.
Читайте также: Экологи выяснили, почему на одесском пляже в море попадают нечистоты
По результатам комиссионного обследования поручено:
- как можно быстрее ликвидировать выявленные незаконные выпуски бытовой канализации,
- принять меры по поиску виновных лиц и привлечению их к ответственности.
Ранее сообщалось, что многолетняя проблема загрязнения пляжной зоны Черноморки сточными водами от канализационной насосной станции «Черноморка-2» остается не решенной. Станция, которая должна перекачивать канализационные стоки в централизованную сеть водоотведения города, отключена от электроснабжения и не работает. Это приводит к круглосуточному загрязнению берега.