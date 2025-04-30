пляж Черноморка
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О результатах сообщили в Одесском горсовете.

Выездная комиссия, в которой приняли участие экологи, представители Киевской райадминистрации, горсовета и «Инфоксводоканала», выявила несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовой канализации некоторых частных домовладений непосредственно в Черноморскую балку. 

При этом попадание стоков из балки в акваторию моря на территории пляжа «Черноморка» не зафиксировано, говорят в мэрии.

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По результатам комиссионного обследования поручено:

  • как можно быстрее ликвидировать выявленные незаконные выпуски бытовой канализации, 
  • принять меры по поиску виновных лиц и привлечению их к ответственности. 

Ранее сообщалось, что многолетняя проблема загрязнения пляжной зоны Черноморки сточными водами от канализационной насосной станции «Черноморка-2» остается не решенной. Станция, которая должна перекачивать канализационные стоки в централизованную сеть водоотведения города, отключена от электроснабжения и не работает. Это приводит к круглосуточному загрязнению берега.



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