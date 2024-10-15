Белгород-Днестровский порт снова выставили на продажу – сколько просят в этот раз

Информация о предстоящем аукционе опубликована на портале «Prozorro.продажі».

Как сообщается торги (а именно трехраундовый английский аукцион) назначены на 31 октября 2024 года, а заявки от потенциальных покупателей принимаются до 30 октября. Аукцион состоится если будут поданы хотя бы две заявки.

Указанная стартовая цена объекта – 178 млн грн.

Напомним, предыдущую попытку продать Белгород-Днестровский порт ФГИУ предпринимал в сентябре текущего года. Тогда стоимость объекта стартовала с 89 млн грн, и была вдвое меньше предыдущего конкурса, но ни одного желающего купить порт тогда так и не нашлось. Поэтому на аукцион 31 октября ФГИ возвращается с начальной ценой.

Показательно, что в действующей заявке лот значится как «выставляемый впервые». Хотя эта попытка для госпредприятия «Белгород-Днестровский порт» будет уже 12-й.

Впервые Белгород-Днестровский порт попытались продать на аукционе 3 марта 2023 года. Тогда его стартовая цена составляла 184, 9 млн грн. Аукцион признали несостоявшимся.

13 марта 2023 года ФГИУ провел повторный приватизационный онлайн-аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта, победителем которого с предложением 264,12 млн грн стало ООО «Укрдонинвест». Но позже владелец компании отказался от покупки порта на этапе согласования условий договора купли- продажи.

Дальнейшие аукционы по продаже Белгород-Днестровского морского торгового порта также не состоялись из-за отсутствия участников.

Госпредприятие «Белгород-Днестровский морской торговый порт» специализируется на перевалке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов. Основным видом его деятельности, согласно уставу, является вспомогательное обслуживание водного транспорта.

Проблемность этого объекта связана с задолженностью госпредприятия, которая оценивается в 100 млн грн. По условиям аукциона, этот долг должен оплатить покупатель.

Также серьезным минусом может стать факт, что сейчас предприятие работает только как «сухой порт», то есть как большой склад, где собирается груз для отправки в дунайские порты Одесской области.