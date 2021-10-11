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Базарина наблюдает: в Одессе ремонтируют вход в мясо-молочный корпус Нового базара

Базарина наблюдает: в Одессе ремонтируют вход в мясо-молочный корпус Нового базара

В Одессе ремонтируют вход в мясо-молочный корпус Нового базара со стороны улицы Торговой. Над процессом внимательно наблюдает кошка Базарина — первая из установленных котоскульптур одесского скульптора Татьяны Штыкало.

Одесская кошка Базарина — при должности

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Рабочие производят ремонт ступенек в мясо-молочный корпус знаменитого рынка. Так получается, что кошка Базарина следит за инструментами: рядом с ней, к примеру, теперь лежит дрель. Со стороны Торговой многие фотографируют этот процесс. Уж очень необычная картинка получается: кошка и в самом деле вроде как сторожит инструменты и стройматериалы.

ремонт мясо-молочного корпуса на Новом рынке
ремонт мясо-молочного корпуса на Новом рынке
ремонт мясо-молочного корпуса на Новом рынке
ремонт мясо-молочного корпуса на Новом рынке
ремонт мясо-молочного корпуса на Новом рынке

Пройти в корпус рынка можно свободно

Что же касается непосредственно производимых работ, тот здесь обновляют ступеньки. Будет также заменена и плитка. При этом пройти в корпус со стороны Торговой можно свободно — во всяком случае, пока.

Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, что кошачьи собратья Базарины — Влюбленные коты — появились неподалеку от Привоза (другого старейшего рынка Одессы)

С другими одесскими котоскульптурами можно познакомиться здесь.

«Одесская жизнь» создала карту нашей Кошачьей тропы.

Читайте также, как октябрь «отметился» на одесском Новом базаре.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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