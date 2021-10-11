В Одессе ремонтируют вход в мясо-молочный корпус Нового базара со стороны улицы Торговой. Над процессом внимательно наблюдает кошка Базарина — первая из установленных котоскульптур одесского скульптора Татьяны Штыкало.
Одесская кошка Базарина — при должности
Рабочие производят ремонт ступенек в мясо-молочный корпус знаменитого рынка. Так получается, что кошка Базарина следит за инструментами: рядом с ней, к примеру, теперь лежит дрель. Со стороны Торговой многие фотографируют этот процесс. Уж очень необычная картинка получается: кошка и в самом деле вроде как сторожит инструменты и стройматериалы.
Пройти в корпус рынка можно свободно
Что же касается непосредственно производимых работ, тот здесь обновляют ступеньки. Будет также заменена и плитка. При этом пройти в корпус со стороны Торговой можно свободно — во всяком случае, пока.
Недавно «Одесская жизнь» рассказывала, что кошачьи собратья Базарины — Влюбленные коты — появились неподалеку от Привоза (другого старейшего рынка Одессы)
С другими одесскими котоскульптурами можно познакомиться здесь.
«Одесская жизнь» создала карту нашей Кошачьей тропы.
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Фото Марии Котовой