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Автотрассы в Одесской области всю ночь чистили от снега (видео)

Автотрассы в Одесской области всю ночь чистили от снега (видео)

В Одесской области в первую ночь зимы, 1 декабря, шел снег. Дорожные рабочие этой ночью чистили от снега автотрассы государственного значения.

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Об этом  сообщила Служба автодорог Одесской области.

На дороги выехали 84 единицы техники. Ее задействовали на таких дорогах:

  • М-05 Киев – Одесса;
  • М-13 Одесса – Кропивницкий;
  • М-28 Одесса – Южный;
  • М-16 Одесса – Кучурган
  • М-14 Одеса – Мелитополь – Новоазовск;
  • Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз;
  • Н-33 Одеса – Белгород-Дністровский
  • Т-16-27 КПП Серпневе – Тарутине – Арциз – Сарата.

На видео – трасса Одесса- Киев, которую ночью засыпало снегом.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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