Автотрассы в Одесской области всю ночь чистили от снега (видео)

В Одесской области в первую ночь зимы, 1 декабря, шел снег. Дорожные рабочие этой ночью чистили от снега автотрассы государственного значения.
Об этом сообщила Служба автодорог Одесской области.
На дороги выехали 84 единицы техники. Ее задействовали на таких дорогах:
- М-05 Киев – Одесса;
- М-13 Одесса – Кропивницкий;
- М-28 Одесса – Южный;
- М-16 Одесса – Кучурган
- М-14 Одеса – Мелитополь – Новоазовск;
- Т-16-08 Болград – Кубей – Арциз;
- Н-33 Одеса – Белгород-Дністровский
- Т-16-27 КПП Серпневе – Тарутине – Арциз – Сарата.
На видео – трасса Одесса- Киев, которую ночью засыпало снегом.