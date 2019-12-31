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Новости Одессы и Одесской области

Автобусы будут не нужны: в одесском аэропорту установят стеклянные телетрапы

Автобусы будут не нужны: в одесском аэропорту установят стеклянные телетрапы

Изготовит их иностранная компания, которая специализируется на таких элементах оборудования аэропортов. Они будут установлены через полгода в новом терминале, что позволит авиакомпаниям сэкономить на автобусных перевозках.

По информации издания avianews.com, специальные рукава – стеклянные телескопические трапы – изготовит немецкая компания «Thyssenkrupp». В Международном аэропорту «Одесса» такие трапы планируют установить через 6 месяцев. К этому времени, в аэропорту, вероятно, уже закончится оборудование нового перрона.

Такое устройство позволит парковать самолеты перед зданием и через телескопический трап осуществлять посадку и высадку пассажиров воздушного транспорта. А также привлечет лоу-кост компании, которые с помощью моста смогут сэкономить на автобусных перевозках.

На данный момент, в Украине телетрапы оборудованы в четырех аэропортах: Борисполе, Жулянах, Львове и Харькове.

Фото: Международный аэропорт “Одесса”

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Артем Виноградов
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