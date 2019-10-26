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Новости Одессы и Одесской области

Международный одесский аэропорт увеличит пропускную способность: идет строительство нового перрона

Международный одесский аэропорт увеличит пропускную способность: идет строительство нового перрона

Новый перронный комплекс уже соединяют с существующим. Перрон сможет принимать до восьми воздушных судов – четыре самолета смогут принимать или высаживать пассажиров, а ещё четыре будут находиться на стоянке.

Об этом сообщает «Пассажирский транспорт».

Около месяца назад на взлетно-посадочной полосе Международного одесского аэропорта начались земляные работы по обустройству нового перронного комплекса. Он будет расположен возле здания нового терминала. Такое строительство даст возможность аэропорту принимать больше самолетов. Сам новый перрон рассчитан на восемь самолетов. Там смогут принимать или высаживать пассажиров четыре авиасудна с помощью телескопического трапа (устройство для передвижения пассажиров из здания аэропорта на самолет и обратно), а еще четыре смогут ждать на стоянке.

На прошлой неделе уже начали разработку котлована под новую рулежную дорогу, которая должна соединить перроны. Покрытие комплекса, по плану, будет соответствовать всем современным требованиям. Толщина покрытия 110 сантиметров, а финишный слой бетона – до 40 сантиметров. Это обеспечит прочность покрытия (PCN) 64 единицы.

В это же время проходят и другие работы – строительство рулежной дороги РД-А5. Из-за чего взлетно-посадочная полоса временно укорочена и сейчас составляет 2350 метров. Такое ограничение полосы вызвало несколько сбоев при работе аэропорта. Ведь из-за такой длины полосы пилоты были вынуждены сажать самолеты только под курсом 160 – а это создает трудности, особенно при порывах ветра. Поэтому самолеты курсировали на запасные аэродромы или возвращались обратно.

Строительство РД-А5 планируют закончить к концу октября. Работы ведут ускоренными темпами.

Фото: delo.ua

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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