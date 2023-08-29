Новости Одессы и Одесской области

У автобуса из Одессы в Румынии оторвало второй этаж: есть пострадавшие

У автобуса из Одессы в Румынии оторвало второй этаж: есть пострадавшие

В Румынии пассажирский автобус Одесса — Констанца влетел в ограничитель высоты. В результате ДТП восемь человек попали в больницу.

Об этом сообщают румынские и украинские Telegram-каналы.

Авария произошла около 21:00 в понедельник, 28 августа, в румынском городе Неводари. 

Сообщается, что автобус с 45 пассажирами поехал не по той дороге. В результате столкновения с ограничителем высоты у автобуса снесло крышу, часть пассажиров получили травмы.

На место происшествия прибыли более 10 бригад скорой помощи, а также несколько пожарных машин и эвакуатор.

Восемь человек были госпитализированы с травмами головы или конечностей, еще шестеро после обследования на месте отказались от госпитализации.

Также паблики распространили фото и видео последствий ДТП.


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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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