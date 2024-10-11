Автобус «Варшава-Одеса» потрапив у масштабну аварію: є загиблі та постраждалі (фото)

Про це повідомили у поліції Львівської області.

ДТП сталася близько 06.30 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Чишки Львівського району.

Правоохоронці заздалегідь встановили, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки, мікроавтобуса Mercedes Sprinter, автомобіля Skoda та автобуса Plaxton Elite.

Від отриманих внаслідок ДТП травм загинуло троє людей: водій та пасажир вантажівки та пасажир автобуса, дані яких уточнюються.

У транспортних засобах знаходились затиснуті люди, які потребували допомоги. За допомогою спецінструмента рятувальники деблокували з автобуса трьох травмованих — двох пасажирів та водія, яких медики госпіталізували.

На місці події працюють правоохоронці. Повідомляється, що станом на 10.00 вже відомо про 34 постраждалих.

Слідчі встановлюють обставини ДТП, кількість потерпілих та їх дані.

Нагадаємо, 17 червня 2024 року у румунському повіті Констанца рейсовий автобус, у якому перебували 57 громадян України, зокрема 42 дитини, зіткнувся з вантажівкою.