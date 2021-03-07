Авиакомпания «Мотор Сич» возобновляет полеты в Одессу – когда и откуда?

Украинская авиакомпания «Мотор Сич» (Запорожье) с 26 апреля возобновит полеты в Одессу из Международного Аэропорта «Киев» (Жуляны). Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Так, из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, а из Одессы в Киев – ежедневно, кроме субботы.

Время вылета из Киева в 09:50, по субботам в 10:50; прибытие в Одессу в 11:10, по субботам в 12:10.

Вылет из Одессы в 17:50, по воскресеньям в 18:30; прибытие в Киев в 19:10, по воскресеньям в 19:50.

Как сообщалось ранее, украинский лоукостер SkyUp откроет 5 маршрутов из Одессы – 3 внутренних и 2 международных.

Также сообщалось, что новая авиакомпания Lumiwings планирует запустить рейсы по двум маршрутам из Италии в Одессу.

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