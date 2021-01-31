Новости Одессы и Одесской области

Аэропорт “Одесса” значительно сократил пассажиропоток

Аэропорт “Одесса” значительно сократил пассажиропоток

Международный аэропорт Одесса в 2020 году принял и отправил 698 706 пассажиров, что на 59% меньше, чем годом ранее. Тогда пассажиропоток составил 1 694 022 человека.

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Как сообщили в аэропорту, в 2020 году было обслужено 546 886 пассажиров международных рейсов (39% от показателей 2019 года) и 151 820 – внутренних (52% от показателей 2019 года).

За 2020 год было обслужено 9 332 рейса – 56% от объема 2019 года. Количество международных рейсов составило 6 005, внутренних – 3 327.

Напомним, аэропорт «Одесса» оказался на 4-м месте по количеству полетов в 2020 году.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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