Аэропорт “Одесса” значительно сократил пассажиропоток

Международный аэропорт Одесса в 2020 году принял и отправил 698 706 пассажиров, что на 59% меньше, чем годом ранее. Тогда пассажиропоток составил 1 694 022 человека.

Как сообщили в аэропорту, в 2020 году было обслужено 546 886 пассажиров международных рейсов (39% от показателей 2019 года) и 151 820 – внутренних (52% от показателей 2019 года).

За 2020 год было обслужено 9 332 рейса – 56% от объема 2019 года. Количество международных рейсов составило 6 005, внутренних – 3 327.

Напомним, аэропорт «Одесса» оказался на 4-м месте по количеству полетов в 2020 году.