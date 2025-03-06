Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, под ударом дронов была гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате атаки пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Разрушен частный двухэтажный дом и повреждено остекление административного здания.

Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

С утра все аварийные службы города работают в усиленном режиме. Сотрудники полиции, ГСЧС и коммунальных служб принимают необходимые меры для обеспечения безопасности и стабилизации ситуации.

В ДТЭК Одесские электросети сообщают, что от электроснабжения отключены следующие населенные пункты: г. Пивденный, с. Кошары, с. Любополь, с. Сычавка.

Вода жителям города будет подаваться с 7:00 до 9:00 и с 19:00 до 21:00.

В городе функционируют пункты несокрушимости, расположенные в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп», доме культуры и помещении городского совета.

6 марта школы громады будут работать в дистанционном формате. Детские сады будут функционировать в режиме дежурных групп.

Информация о восстановлении электроснабжения и теплоснабжения будет предоставлена позже после получения данных от ДТЭК.