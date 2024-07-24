Атака на Измаил: в Румынии поднимали авиацию и ищут упавшие «шахеды»

В ночь с 23 на 24 июля враг атаковал «шахедами» гражданскую и припортовую инфраструктуру Измаильского района.

Известно, что в результате вражеской атаки повреждения получила жилая 5-ти этажка. Трое ее жителей — женщины в возрасте 49, 63 и 69 лет — получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Румынское издание Digi24.ro сообщает, что два истребителя F-16 румынской армии были подняты в воздух в ночь со вторника на среду для мониторинга национального воздушного пространства после того, как в районе уезда Тулча получили сообщение Ro-Alert о приближении нескольких российских беспилотников к границе.

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Ночью из-за громких звуков от взрывов в службу 112 обратились 10 человек. Большинство звонков с сообщениями о взрывах были из муниципалитета Тулча.

«В ночь с 23 на 24 июля российские войска совершили новую серию атак беспилотников по объектам в Украине, вблизи границы с Румынией в уезде Тулча. В связи с этой ситуацией Минобороны усилило меры мониторинга и наблюдения за национальным воздушным пространством силами и средствами Боевой службы Воздушной полиции. В 2:19 два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. Два самолета вернулись на базу около 4:20», — сообщили в Минобороны Румынии.

Для поиска возможных остатков беспилотников, упавших на территории страны, была направлена специальная группа.

«Министерство национальной обороны распорядилось о проведении расследований на местах, вблизи Плауру, для поиска возможных предметов, которые упали на национальную территорию, поиски будут продолжаться в течение этого дня», — рассказали в министерстве.

О результатах расследования гражданам обещают сообщить позже.

Напомним, это не первый случай, когда обломки ракет или дронов падают на территорию соседней страны. В сентябре этого года румынские власти официально предупредили население об опасности вблизи зоны конфликта.