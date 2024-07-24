Атака на Ізмаїл: у Румунії піднімали авіацію і шукають “шахеди”, які впали

У ніч із 23 на 24 липня ворог атакував “шахедами” цивільну та припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала житлова 5-ти поверхівка. Троє її мешканців – жінки віком 49, 63 і 69 років – дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Румунське видання Digi24.ro повідомляє, що два винищувачі F-16 румунської армії були підняті в повітря в ніч із вівторка на середу для моніторингу національного повітряного простору після того, як у районі повіту Тулча отримали повідомлення Ro-Alert про наближення кількох російських безпілотників до кордону.

До теми: Під час нічної атаки на Одещину в Румунії по тривозі піднімали винищувачі: причина

Вночі через гучні звуки від вибухів до служби 112 звернулися 10 осіб. Більшість дзвінків із повідомленнями про вибухи були з муніципалітету Тулча.

“У ніч із 23 на 24 липня російські війська здійснили нову серію атак безпілотників по об’єктах в Україні, поблизу кордону з Румунією в повіті Тулча. У зв’язку з цією ситуацією Міноборони посилило заходи моніторингу та спостереження за національним повітряним простором силами і засобами Бойової служби Повітряної поліції. О 2:19 два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки. Два літаки повернулися на базу близько 4:20”, – повідомили в Міноборони Румунії.

Для пошуку можливих залишків безпілотників, що впали на території країни, було направлено спеціальну групу.

“Міністерство національної оборони розпорядилося про проведення розслідувань на місцях, поблизу Плауру, для пошуку можливих предметів, які впали на національну територію, пошуки триватимуть упродовж цього дня”, – розповіли в міністерстві.

Про результати розслідування громадянам обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли уламки ракет чи дронів падають на територію сусідньої країни. У вересні цього року румунська влада офіційно попередила населення про небезпеку поблизу зони конфлікту.