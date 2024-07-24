Ночью российские дроны атаковали Измаил: поврежден многоэтажный дом, есть раненые

В Воздушных Силах Украины сообщили, что в результате противовоздушного боя сегодня ночью сбито 17 из 23 вражеских «шахедов». Большинство — в Одесской области.

О последствиях атаки рассказали руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и Измаильская РДА.

В результате обстрела произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Также произошло попадание в жилой пятиэтажный дом: частично разрушен фасад, повылетали окна, повреждена лестничная клетка.

Погибших нет, но, к сожалению, есть пострадавшие — три человека получили ранения. Двое из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна женщина получила медицинскую помощь на месте.

На месте проводят ликвидацию последствий обстрела.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.