Ночью российские дроны атаковали Измаил: поврежден многоэтажный дом, есть раненые

В ночь на 24 июля 2024 года враг атаковал ударными беспилотниками Измаил Одесской области. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом, есть раненные.
В Воздушных Силах Украины сообщили, что в результате противовоздушного боя сегодня ночью сбито 17 из 23 вражеских «шахедов». Большинство — в Одесской области.
О последствиях атаки рассказали руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и Измаильская РДА.
В результате обстрела произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.
Также произошло попадание в жилой пятиэтажный дом: частично разрушен фасад, повылетали окна, повреждена лестничная клетка.
Погибших нет, но, к сожалению, есть пострадавшие — три человека получили ранения. Двое из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна женщина получила медицинскую помощь на месте.
На месте проводят ликвидацию последствий обстрела.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.