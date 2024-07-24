Ночью российские дроны атаковали Измаил: поврежден многоэтажный дом, есть раненые

Ночью российские дроны атаковали Измаил: поврежден многоэтажный дом, есть раненые

В ночь на 24 июля 2024 года враг атаковал ударными беспилотниками Измаил Одесской области. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура и многоквартирный жилой дом, есть раненные.

В Воздушных Силах Украины сообщили, что в результате противовоздушного боя сегодня ночью сбито 17 из 23 вражеских «шахедов». Большинство — в Одесской области.

О последствиях атаки рассказали руководитель Одесской ОВА Олег Кипер и Измаильская РДА.

В результате обстрела произошли разрушения нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС.

Также произошло попадание в жилой пятиэтажный дом: частично разрушен фасад, повылетали окна, повреждена лестничная клетка.

атака дронов на Измаил

Погибших нет, но, к сожалению, есть пострадавшие — три человека получили ранения. Двое из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще одна женщина получила медицинскую помощь на месте.

На месте проводят ликвидацию последствий обстрела.

атака дронов на Измаил

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

 

 

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