Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование до работоспособного состояния. Однако, повреждения существенные и ремонтные работы требуют времени.

“В течение последних двух недель энергетики вернули свет для 109 тысяч семей там где, это технически было возможно. Однако еще почти 20 тысяч клиентов находятся без электроэнергии. Единственная причина отсутствия света — целенаправленные атаки врага на энергоинфраструктуру и значительные разрушения, которые они наносят”, — сообщили в компании.

Ранее в ДТЭК сообщали, что планируют восстановить работу оборудования до работоспособного состояния и подать напряжение в дома жителей Приморского района Одессы 8 марта при условии отсутствия новых вражеских атак. Работы продолжаются круглосуточно.

Сегодня из-за дроновой атаки врага без электроснабжения осталось более двух с половиной тысяч жителей Одесского района.

А город Пивденный после обстрела в ночь с 5 на 6 марта остался без электроэнергии. По предварительным прогнозам, для восстановления энергоснабжения понадобится от четырех до пяти дней.