Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики працюють цілодобово, щоб відремонтувати обладнання до працездатного стану. Однак, пошкодження суттєві і ремонтні роботи потребують часу.

«Протягом останніх двох тижнів енергетики повернули світло для 109 тисяч родин там де, це технічно було можливо. Однак ще майже 20 тисяч клієнтів перебувають без електроенергії. Єдина причина відсутності світла – цілеспрямовані атаки ворога на енергоінфраструктуру та значні руйнування, яких вони завдають», – повідомили в компанії.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що планують відновити роботу обладнання до працездатного стану і подати напругу в будинки жителів Приморського району Одеси 8 березня за умови відсутності нових ворожих атак. Роботи тривають цілодобово.

Сьогодні через дронову атаку ворога без електропостачання залишилося понад дві з половиною тисячі жителів Одеського району.

А місто Південне після обстрілу в ніч з 5 на 6 березня залишилося без електроенергії. За

попередніми прогнозами, для відновлення енергопостачання знадобиться від чотирьох до п’яти днів.