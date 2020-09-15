Новости Одессы и Одесской области

В одесских катакомбах обнаружен любопытный артефакт

В одесских катакомбах обнаружен любопытный артефакт

Сотрудники одесского Музея «Тайны подземной Одессы» рассказали об очередной находке в наших каткомбах.

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Обнаруженный артефакт — это табличка Одесского городского совета добровольного общества борьбы за трезвость. Для чего ее в свое время притащили в катакомбы, остается только догадываться. Зато теперь она, приведенная в порядок, заняла свое достойное место в одном из залов Музея «Тайны подземной Одессы».

— Случаются в жизни уникальные моменты, когда переплетается работа, история и идея воедино. Так и случилось недавно с нами в одном из выходов в катакомбы за городом. При изучении старых выработок, был найден на заброшенной стоянке интересный артефакт. Занесен видимо был еще в советское время, подземщиками прошлой эпохи. Отреставрировав его, мы прониклись идеей борьбы с зеленым змием и торжественно водрузили сей артефакт на видное место в музее. Так выпьем же, пардон, поднимем же друзья вместе стяг борьбы против мировой заразы! Троекратное — «Будем здоровы!» — с юмором сообщают в Музее.

Ну и если мы затронули тему борьбы за трезвость, самое время напомнить, что в переулке Маяковского, 8 имеется дом, на фасаде которого расположена табличка с надписью: «Дом трезвеников…». Да, именно так: с ошибкой в написании (не хватает еще одной буквы «н») и с многозначительным многоточием.

Это еще одна одесская фишка, которая пользуется популярностью и вошла в экскурсионные тропы.

Как рассказывала «Одесская жизнь», существует несколько версий появления этой таблички на старом одесском доме. Один из старожилов дома как-то рассказал мне, что тут просто проживали «развеселые художники, которые частенько попивали по вечерам». Соседи возмутились, и художники дали слово, что «исправятся». После чего и установили эту табличку.

Другие сообщают, что в этом доме располагался Особый комитет Попечительства о народной трезвости. Есть также версия, что в этом доме жил преподаватель одесского Нархоза, который ратовал за трезвый образ жизни.

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Фото обнаруженной таблички — Музей «Тайны подземной Одессы»

Фото дома трезвенников в пер. Маяковского — автора

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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