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Ракетный удар по Затоке: раненые мама и дочка поехали лечиться в Австрию (фото)

Ракетный удар по Затоке: раненые мама и дочка поехали лечиться в Австрию (фото)

Мама с дочкой, Мария и Александра Паскаль, пострадавшие во время ракетного удара по курортному поселку Затока в Одесской области, отправились на реабилитацию в Австрию.
Об этом сообщает департамент охраны здоровья Одесской областной государственной администрации.

Сначала семья пребывала в Одесской областной детской клинической больнице, а сейчас их пригласила на реабилитацию в Европу австрийская компания VAMED.

Сейчас пострадавшие размещены в самом современном реабилитационном центре VAMED, где проходят дополнительные обследования и готовятся к курсу лечения.

Девочке необходимо протезирование ноги и последующая реабилитация, а ее мама, получившая тяжелую контузию, нуждается в хирургическом вмешательстве. Вместе с ними находится и старшая дочь.

Мама и дочка, пострадавшие в Затоке2
Мама и дочка, пострадавшие в Затоке3
Мама и дочка, пострадавшие в Затоке
Мама и дочка, пострадавшие в Затоке4
Мама и дочка, пострадавшие в Затоке5
Мама и дочка, пострадавшие в Затоке6

Компания VAMED уже много лет успешно работает во всех секторах здравоохранения по всем миру. Направления ее деятельности – профилактика, острая медицина, реабилитация и дальнейшая помощь пациентам.

Напомним, 16 мая, рашисты нанесли ракетный удар по Затоке Одесской области. Была разрушена база отдыха и ряд прилегающих домов. В результате серьезно пострадала шестилетняя девочка – она лишилась одной ноги, а мама девочки получила тяжелую контузию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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