Анекдот дня: от Рабиновича сбежала жена

Доброе утро, неунывающие одесситы! Давайте, несмотря на все временные трудности, не терять оптимизма и неспешно готовиться к Новому году (который, несомненно, будет лучше, чем этот!).

«Одесская жизнь» призывает не отчаиваться даже в самых сложных жизненных ситуациях и радоваться любым житейским мелочам. Вот, хотя бы, как герой нашего сегодняшнего анекдота:

– Сема, ты слышал, от Рабиновича сбежала жена?

– И как он?

– Ну теперь он более или менее успокоился, а вначале был вне себя от радости.

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