Анекдот дня: муж купил Сарочке кухонный комбайн

Доброе утро, неунывающие (верно же?) одесситы! Да, и снова у нас «негаразды» со светом и прочим… Но все же давайте будем надеяться на лучшее! И, как знать: а вдруг именно сегодня в наших домах появится и свет, и тепло, и можно будет, например, включить кухонный комбайн или, скажем, мультиварку, чтобы побаловать домашних чем-то вкусненьким… Ведь самое главное в наше непростое время все же мир и лад в наших семьях.

А для утреннего «разгона» ловите наш очередной одесский анекдот:

– Вот, Сарочка, я тебе кухонный комбайн купил! Все сам делает – только выбери программу и нажми на кнопку.

– Во-во, опять как всегда. Ты будешь на диване валяться, а я и программу выбирай, и на кнопку нажимай…

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