И сегодня мы побываем на кухне у Цили, в одесской аптеке, а также узнаем, почему Исаак Моисеевич не дает советов:
– Циличка, зачем ты всегда перед тем, как варить сосиски, обрезаешь их у кончика?
– Так всегда делала моя мама. Пойди и спроси у нее.
– Ида Львовна, а вы зачем обрезаете сосиски перед варкой?
– Так меня учила моя мама. Позвони ей, и сам у нее спроси.
– Кеня Лейбовна, это вас Яша беспокоит. Да, супруг Вашей внучки. Скажите, а зачем ваша дочь и внучка обрезают сосиски перед варкой?
– Вы шо, до сих пор пользуетесь моей маленькой каструлечкой?!
***
Из аптеки вдогонку за покупателем выбегает провизор:
– Мущина! Ми вам таки вместо хлористого кальция цианистый калий продали!
– А какая разница?
– Как какая? Девять копеек в кассу доплатите!
***
В Одесской аптеке:
– У Вас есть средство для выращивания волос?
– Есть.
– Хорошее?
– Таки не то слово! Вон видите за кассой человека с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек зубами.
***
– Исаак Моисеевич, мне нужен ваш совет!
– Софа, советов у меня лучше не просить, потому что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
Мало анекдотов? Таки вам сюда:
- О высоких отношениях Фимы с его тёщей;
- Что не так с зятем тети Песи;
- Почему Циля многим обязана футболу.
Использована иллюстрация Ирины Бабиченко