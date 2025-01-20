И сегодня мы побываем на кухне у Цили, в одесской аптеке, а также узнаем, почему Исаак Моисеевич не дает советов:

– Циличка, зачем ты всегда перед тем, как варить сосиски, обрезаешь их у кончика?

– Так всегда делала моя мама. Пойди и спроси у нее.

– Ида Львовна, а вы зачем обрезаете сосиски перед варкой?

– Так меня учила моя мама. Позвони ей, и сам у нее спроси.

– Кеня Лейбовна, это вас Яша беспокоит. Да, супруг Вашей внучки. Скажите, а зачем ваша дочь и внучка обрезают сосиски перед варкой?

– Вы шо, до сих пор пользуетесь моей маленькой каструлечкой?!

***

Из аптеки вдогонку за покупателем выбегает провизор:

– Мущина! Ми вам таки вместо хлористого кальция цианистый калий продали!

– А какая разница?

– Как какая? Девять копеек в кассу доплатите!

***

В Одесской аптеке:

– У Вас есть средство для выращивания волос?

– Есть.

– Хорошее?

– Таки не то слово! Вон видите за кассой человека с усами? Так это моя Сара! Она пыталась открыть пузырек зубами.

***

– Исаак Моисеевич, мне нужен ваш совет!

– Софа, советов у меня лучше не просить, потому что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.

Мало анекдотов? Таки вам сюда:

Использована иллюстрация Ирины Бабиченко