Анекдот дня: почему Циля многим обязана футболу

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Одесса. Привоз.
— Этот DVD-диск лицензионный?
— Практически да.
Пассажиры поезда Москва-Одесса поняли, что что-то пошло не так, когда по вагону с напряжённым лицом прошёл Стивен Сигал.
Одесский дворик.
— Ты знаешь, Сара, самыми лучшими моментами в своей жизни я обязана футболу.
— Циля, неужели ты ходишь на стадион болеть за «Черноморец»?
— Нет, туда ходит мой муж, а я в это время хожу к нашему соседу Сёме…
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