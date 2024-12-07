Анекдот дня: почему Циля многим обязана футболу

Одесса. Привоз.

— Этот DVD-диск лицензионный?

— Практически да.

Пассажиры поезда Москва-Одесса поняли, что что-то пошло не так, когда по вагону с напряжённым лицом прошёл Стивен Сигал.

Одесский дворик.

— Ты знаешь, Сара, самыми лучшими моментами в своей жизни я обязана футболу.

— Циля, неужели ты ходишь на стадион болеть за «Черноморец»?

— Нет, туда ходит мой муж, а я в это время хожу к нашему соседу Сёме…

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