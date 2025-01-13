И сегодня мы побываем в гостях у Симы и Фимы… Так, стоп: кажется, у них семейные разборки происходят? И без некоей весьма важной особы тут явно не обошлось:

– Фима! Фима-а… и де ты, сволочник… де ты, паразит, твоя фамилия… Кудой ты заховался?

– Сима, я у ванной, шо такое?

– Вылазь!

– Шо я адиёт? Сначала докладай… шо трапилось?

– Вчера моя мама уходила домой, шо ты ей вслед крутил? Дули?

– Недоказуемо.

– Значит, крутил.

– Я в карманах.

– А плюнул три раза???

– Ты шо! Это ж на удачу…

– Вот! Ты доигрался. Её укусила собака.

– Сдохла?

– Кто?

– Собака.

– Собака живая.

– Ой, ну и слава богу.

– А за маму ты не хочешь спросить?

– Мама! А шо мама? Твоя мама… вечна.

– Фима, я тебя убью… када-нибудь.

– Может, она собаке шото сказала, а той не понравилось… Это ж не я… Я ж кусать не могу… А очень иногда хочется. Зубами… прямо за… И шоб оторвать кусок… И выплюнуть, шобы самому не отравиться.

– Фима! Выходь… на свет, на разбор полетов.

– Симочка, а ты ж хотела сходить до Цили по серьезному делу. Там же, кажись, шото есть на тебя померять…

– Ой! Точно. Фима, ты паразит… я бегу. Скоро буду.

– Симочка, возьми денюшку, вдруг шото надо…

– А скока можно взять?

– А скока нужно, стока и можно.

Марина ГАРНИК

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