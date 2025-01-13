И сегодня мы побываем в гостях у Симы и Фимы… Так, стоп: кажется, у них семейные разборки происходят? И без некоей весьма важной особы тут явно не обошлось:
– Фима! Фима-а… и де ты, сволочник… де ты, паразит, твоя фамилия… Кудой ты заховался?
– Сима, я у ванной, шо такое?
– Вылазь!
– Шо я адиёт? Сначала докладай… шо трапилось?
– Вчера моя мама уходила домой, шо ты ей вслед крутил? Дули?
– Недоказуемо.
– Значит, крутил.
– Я в карманах.
– А плюнул три раза???
– Ты шо! Это ж на удачу…
– Вот! Ты доигрался. Её укусила собака.
– Сдохла?
– Кто?
– Собака.
– Собака живая.
– Ой, ну и слава богу.
– А за маму ты не хочешь спросить?
– Мама! А шо мама? Твоя мама… вечна.
– Фима, я тебя убью… када-нибудь.
– Может, она собаке шото сказала, а той не понравилось… Это ж не я… Я ж кусать не могу… А очень иногда хочется. Зубами… прямо за… И шоб оторвать кусок… И выплюнуть, шобы самому не отравиться.
– Фима! Выходь… на свет, на разбор полетов.
– Симочка, а ты ж хотела сходить до Цили по серьезному делу. Там же, кажись, шото есть на тебя померять…
– Ой! Точно. Фима, ты паразит… я бегу. Скоро буду.
– Симочка, возьми денюшку, вдруг шото надо…
– А скока можно взять?
– А скока нужно, стока и можно.
Марина ГАРНИК
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