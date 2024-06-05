Анекдот дня: Фима советует Розочке «не мокнуть носом»

А один из наилучших способов поднять себе настроение и зарядиться порцией позитива на целый день – прочитать наш традиционный одесский анекдот:

– Фима! В этом мире стало невозможно жить!

– Розочка, перестаньте мокнуть носом… Оно, конечно, да! Но больше ж негде…

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