Анекдот дня: Фима советует Розочке «не мокнуть носом»

Анекдот дня: Фима советует Розочке «не мокнуть носом»

Утро доброе, Одесса! Да, знаем-знаем, что для кого-то оно вовсе не такое, как наверное хотелось бы… Но все же мы вам таки посоветуем не унывать, не раскисать, ну, или не мокнуть носом! Ведь все плохое рано или поздно (оно, конечно, лучше бы рано, чем поздно) имеет свойство заканчиваться.

А один из наилучших способов поднять себе настроение и зарядиться порцией позитива  на целый день – прочитать наш традиционный одесский анекдот:

– Фима! В этом мире стало невозможно жить!
– Розочка, перестаньте мокнуть носом… Оно, конечно, да! Но больше ж негде…

Все хорошо

Как дела по-одесски

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