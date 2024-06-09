Анекдот дня: урок в одесской школе, или кем работает папа Яши

А для полного «набора» позитива остается еще подзарядиться порцией одесского юмора:

Урок в одесской школе:

– Дети! Сегодня мы будем изучать слоги. Для примера пусть каждый скажет кем работает его папа, и что бы он подарил всем, если бы сейчас был здесь…

Сёма:

– Мой папа аптекарь. Ап-те-карь. Если бы он был здесь, то каждому дал бы полезных и вкусных витаминок.

Миша:

– Мой папа пекарь. Пе-карь. Если бы он был здесь, то каждому дал бы вкусную горячую булочку…

Фима:

– Мой папа бухг… бугх… булгх…

Учительница:

– Фимочка, не переживай так. Сядь, соберись с мыслями и позже попробуешь ещё раз…

Яша, давай ты…

Яша:

– Мой папа букмекер… Бук-ме-кер. Если бы он был здесь, то поставил бы 20 к 1, что этот поц Фима, таки да никогда не выговорит слово «бухгалтер»…

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