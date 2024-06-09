Анекдот дня: урок в одесской школе, или кем работает папа Яши

Утро доброе, одесситы! Настроение воскресное? И это таки хорошо. В таком случае нам остается лишь пожелать, чтобы этот день прошел для вас гладко, как по маслу, кофе ароматного и бодрящего, ну и булочек к нему свежих и хрустящих.
А для полного «набора» позитива остается еще подзарядиться порцией одесского юмора:
Урок в одесской школе:
– Дети! Сегодня мы будем изучать слоги. Для примера пусть каждый скажет кем работает его папа, и что бы он подарил всем, если бы сейчас был здесь…
Сёма:
– Мой папа аптекарь. Ап-те-карь. Если бы он был здесь, то каждому дал бы полезных и вкусных витаминок.
Миша:
– Мой папа пекарь. Пе-карь. Если бы он был здесь, то каждому дал бы вкусную горячую булочку…
Фима:
– Мой папа бухг… бугх… булгх…
Учительница:
– Фимочка, не переживай так. Сядь, соберись с мыслями и позже попробуешь ещё раз…
Яша, давай ты…
Яша:
– Мой папа букмекер… Бук-ме-кер. Если бы он был здесь, то поставил бы 20 к 1, что этот поц Фима, таки да никогда не выговорит слово «бухгалтер»…
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