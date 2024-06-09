Анекдот дня: урок в одеській школі, або ким працює тато Яші

Ранок добрий, одесити! Настрій недільний? І це добре. У такому разі нам залишається лише побажати, щоб цей день пройшов для вас гладко, як по маслу, кави ароматної і бадьорої, та й булочок до неї свіжих і хрустких.
А для повного «набору» позитиву залишається ще зарядитися порцією одеського гумору:
Урок в одеській школі:
– Діти! Сьогодні ми вивчатимемо склади. Для прикладу нехай кожен скаже ким працює його тато, і що він подарував би всім, якби зараз був тут…
Сьома:
– Мій тато аптекар. Ап-те-кар. Якби він був тут, то кожному дав би корисних та смачних вітамінок.
Миша:
– Мій тато пекар. Пе-кар. Якби він був тут, то кожному дав би смачну гарячу булочку…
Фіма:
– Мій тато бухг… бугх… булгх…
Вчителька:
– Фімочка, не хвилюйся так. Сядь, зберися з думками і пізніше спробуєш ще раз…
Яша, давай ти…
Яша:
– Мій тато букмекер… Бук-ме-кер. Якби він був тут, то поставив би 20 до 1, що цей поц Фіма таки ніколи не вимовить слово «бухгалтер»…
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