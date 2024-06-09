Анекдот дня: урок в одеській школі, або ким працює тато Яші

Анекдот дня: чому Фіма досі не одружився Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: чому Софочка і Сімочка не змогли розлучитися Доброго ранку всім нашим читачам! Новий день уже вступив у свої права, і, як завжди, ми раді запропонувати вам чергову порцію свіжих і кумедних анекдотів. Ранок, розпочатий з гарного сміху, обіцяє бути вдалим і продуктивним! Тож влаштовуйтеся зручніше, читайте наші анекдоти, смійтеся від душі і заряджайтеся позитивом на весь день! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Рожеві фламінго знову обрали для гніздування Одеський регіон Понад 1500 рожевих фламінго оселилися у нацпарку “Тузловські лимани” цього року. Деякі з них уже почали гніздитися, що свідчить про стабільність екосистеми та привабливість цих територій для рідкісних птахів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: що засмутило вчителя алгебри і як правильно їсти фіш Всім привіт і доброго ранку! І нехай у цей день усі ваші бажання збудуться, світло відключають поменше, а тривоги звучать рідше. Але в будь-якому випадку радимо не втрачати оптимізму і вірити, і сподіватися на краще. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ