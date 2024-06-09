Анекдот дня: урок в одеській школі, або ким працює тато Яші

Анекдот дня: урок в одеській школі, або ким працює тато Яші

Ранок добрий, одесити! Настрій недільний? І це добре. У такому разі нам залишається лише побажати, щоб цей день пройшов для вас гладко, як по маслу, кави ароматної і бадьорої, та й булочок до неї свіжих і хрустких.

А для повного «набору» позитиву залишається ще зарядитися порцією одеського гумору:

Урок в одеській школі:
– Діти! Сьогодні ми вивчатимемо склади. Для прикладу нехай кожен скаже ким працює його тато, і що він подарував би всім, якби зараз був тут…
Сьома:
– Мій тато аптекар. Ап-те-кар. Якби він був тут, то кожному дав би корисних та смачних вітамінок.
Миша:
– Мій тато пекар. Пе-кар. Якби він був тут, то кожному дав би смачну гарячу булочку…
Фіма:
– Мій тато бухг… бугх… булгх…
Вчителька:
– Фімочка, не хвилюйся так. Сядь, зберися з думками і пізніше спробуєш ще раз…
Яша, давай ти…
Яша:
– Мій тато букмекер… Бук-ме-кер. Якби він був тут, то поставив би 20 до 1, що цей поц Фіма таки ніколи не вимовить слово «бухгалтер»…

На уроці, карикатура

Папа школяра

Читайте інші наші анекдоти:

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk