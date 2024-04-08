Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как маленький Шмулик с мячом играл

Анекдот дня: как маленький Шмулик с мячом играл

Утро доброе! Надеемся, выходные прошли для вас удачно, и вы готовы к новым трудовым свершениям. Но разве будет день по-настоящему удачным без традиционной порции одесского юмора? Давайте-ка немедленно исправим эту оплошность!

Не секрет, что нынешнее молодое поколение во многом может дать фору «отсталым» взрослым, и это касается не только компьютерной грамотности. Вот, герой сегодняшнего анекдота наглядный тому пример:

Маленький Шмулик играл с мячом на улице. Он пнул его очень сильно, и мяч, пробив стекло в окне, упал на пол. Женщина выглянула в окно с мячом в руках и так начала ругать мальчика, что тот убежал. Но ему захотелось вернуть свой мячик обратно.
Через несколько минут он постучал в дверь дома, где жила женщина, и сказал ей:
– Мой папа собирается прийти и починить вам окно.
Еще через несколько минут приходит мужчина с оконным стеклом и с инструментами. Женщина пропустила его в дом и вернула мальчику мячик.
Когда мужчина вставил стекло, он сказал:
– Это будет стоить вам ровно десять долларов.
– Но разве вы не отец того мальчика? – удивленно спросила женщина.
– Нет, – он тоже был сильно удивлен. – А разве вы не его мать?..

Мойша и рубль

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Редакция ПРОФИЛЬ
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