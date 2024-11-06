Анекдот дня: стоит ли Софочке поменять прическу?

– Лёвочка, как ты думаешь за то, шобы мне прическу поменять – волосы назад зачесать?

– Софочка, ты шо, таки сдурела? Иде волосы, а иде твой зад?!!

***

В кресло к незнакомым парикмахерам мадам Рабинович всегда садится со словами:

– Девчонки! Завтра муж из тюрьмы выходит. 8 лет за двойное убийство отсидел. Хочу быть красивой для него…

И шо вы себе думаете? Таки еще ни разу нигде плохо не подстригли…

***

– Софочка, и шо показало УЗИ?

– Оно показало, шо таки будет свадьба!..

***

– Прежде чем огласить завещание господина Рабиновича, я хотел бы задать вопрос его вдове: мадам, не выйдете ли вы за меня замуж?..

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