Анекдот дня: стоит ли Софочке поменять прическу?

Утро доброе, одесситы и не только! И пусть за окном уже понемногу холодает, главное, чтобы в душЕ (да и в дУше, наверное, тоже) всегда было тепло, светло и уютно. А что для этого надо? Позитивный настрой! А уж его-то с преогромным удовольствием, как водится, готова обеспечить «Одесская жизнь». Начните день с улыбки вместе с порцией одесских анекдотов.
– Лёвочка, как ты думаешь за то, шобы мне прическу поменять – волосы назад зачесать?
– Софочка, ты шо, таки сдурела? Иде волосы, а иде твой зад?!!
***
В кресло к незнакомым парикмахерам мадам Рабинович всегда садится со словами:
– Девчонки! Завтра муж из тюрьмы выходит. 8 лет за двойное убийство отсидел. Хочу быть красивой для него…
И шо вы себе думаете? Таки еще ни разу нигде плохо не подстригли…
***
– Софочка, и шо показало УЗИ?
– Оно показало, шо таки будет свадьба!..
***
– Прежде чем огласить завещание господина Рабиновича, я хотел бы задать вопрос его вдове: мадам, не выйдете ли вы за меня замуж?..
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