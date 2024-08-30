Анекдот дня: что у сапожника ночью случается с обувью

Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!
Одесский сапожник спрашивает у клиента:
— На когда вам нужны эти туфли?
— На уже!
— Ну, на вчера я вам таки не сделаю. Приходите завтра после пяти…
Одесса.
— Ви не подскажете, где здесь консульство?
— Какой страны?
— А какую ви таки посоветуете?
Один одесский сапожник всегда предупреждал клиентов:
— По старой сапожной традиции, обувь, не забранная до вечера, ночью пропивается!
У нас есть и другие анекдоты: