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Анекдот дня: что у сапожника ночью случается с обувью

Анекдот дня: что у сапожника ночью случается с обувью

Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!

Одесский сапожник спрашивает у клиента:
— На когда вам нужны эти туфли?
— На уже!
— Ну, на вчера я вам таки не сделаю. Приходите завтра после пяти…

Одесса.
— Ви не подскажете, где здесь консульство?
— Какой страны?
— А какую ви таки посоветуете?

Один одесский сапожник всегда предупреждал клиентов:
— По старой сапожной традиции, обувь, не забранная до вечера, ночью пропивается!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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