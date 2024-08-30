Анекдот дня: что у сапожника ночью случается с обувью

Одесский сапожник спрашивает у клиента:

— На когда вам нужны эти туфли?

— На уже!

— Ну, на вчера я вам таки не сделаю. Приходите завтра после пяти…

Одесса.

— Ви не подскажете, где здесь консульство?

— Какой страны?

— А какую ви таки посоветуете?

Один одесский сапожник всегда предупреждал клиентов:

— По старой сапожной традиции, обувь, не забранная до вечера, ночью пропивается!

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