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Анекдот дня: какая на Привозе сегодня рыба

Анекдот дня: какая на Привозе сегодня рыба

Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь и наслаждайтесь!

— Изя, а ты таки знаешь, шо руки женщины должны содрогаться от подарков, ноги — от секса, а сердце — от пылкой и страстной любви?!
— Розочка, рыба моя, а тебя не разорвёт от такого резонанса?!

В одесской аптеке:
— У вас есть средство для выращивания волос?
— Есть.
— Хорошее?
— Не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? Так это моя Сарочка! Она пыталась открыть пузырек зубами.

Одесса, Привоз:
— Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?
— А шо вы хотите, мадам? Встала в море сегодня рано, не успела накраситься…

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