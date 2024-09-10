Анекдот дня: какая на Привозе сегодня рыба

— Изя, а ты таки знаешь, шо руки женщины должны содрогаться от подарков, ноги — от секса, а сердце — от пылкой и страстной любви?!

— Розочка, рыба моя, а тебя не разорвёт от такого резонанса?!

В одесской аптеке:

— У вас есть средство для выращивания волос?

— Есть.

— Хорошее?

— Не то слово! Вы видите за кассой человека с усами? Так это моя Сарочка! Она пыталась открыть пузырек зубами.

Одесса, Привоз:

— Что-то у вас рыба какая-то некрасивая, бледная?

— А шо вы хотите, мадам? Встала в море сегодня рано, не успела накраситься…

У нас есть и другие анекдоты: