Анекдот дня: сложная задачка для одесских школьников

Одесса, вокзал, куча приезжих. Бабки, по традиции, торгуют пирожками.

Картина следующая.

Бабуля (одесситка) с внуком проходят мимо них и внук настырно просит пирожок. После десятка упрашиваний получает от бабули:

— Мы ниоткуда не приехали, чтобы это есть.

Одесса. Дерибассовская. По ней мечется взмыленный интеллигент.

Подскакивает к одесситу:

— Вы не знаете, где находится почта?

— Знаю. А зачем она вам?

— Хочу послать деньги родителям в Москву.

— Пошлите со мной.

— Нет! Я вас не знаю!

— Не бойтесь, пошлите со мной!

— Нет! Ни в коем случае! Вы меня обманете!

— Ну ладно, придурок, если ты из Москвы, скажу тебе по-русски: идёмте со мной! Я покажу, где почта!

Учитель в одесской школе:

— Дети, придумайте предложение, в котором слово «трудно» встречается семь раз.

Яша Рабинович тянет руку:

— Мне трудно в понедельник, мне трудно во вторник…

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