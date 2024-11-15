Анекдот дня: сложная задачка для одесских школьников

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Одесса, вокзал, куча приезжих. Бабки, по традиции, торгуют пирожками.
Картина следующая.
Бабуля (одесситка) с внуком проходят мимо них и внук настырно просит пирожок. После десятка упрашиваний получает от бабули:
— Мы ниоткуда не приехали, чтобы это есть.
Одесса. Дерибассовская. По ней мечется взмыленный интеллигент.
Подскакивает к одесситу:
— Вы не знаете, где находится почта?
— Знаю. А зачем она вам?
— Хочу послать деньги родителям в Москву.
— Пошлите со мной.
— Нет! Я вас не знаю!
— Не бойтесь, пошлите со мной!
— Нет! Ни в коем случае! Вы меня обманете!
— Ну ладно, придурок, если ты из Москвы, скажу тебе по-русски: идёмте со мной! Я покажу, где почта!
Учитель в одесской школе:
— Дети, придумайте предложение, в котором слово «трудно» встречается семь раз.
Яша Рабинович тянет руку:
— Мне трудно в понедельник, мне трудно во вторник…
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