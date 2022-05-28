Анекдот дня: еврейская мама и два галстука

Доброе утро, мы из Одессы! Итак, сегодня выходной, и поэтому можно немного отдохнуть, поспать подольше, побаловать себя и близких каким-либо приятным сюрпризом… А главное – начать новый день с позитива, и в этом вам поможет новый анекдот от «Одесской жизни».
Еврейская мама дарит сыну два галстука.
Через два дня он надевает один из этих галстуков и идет к ней в гости.
Его мама открывает дверь, смотрит на него и говорит:
– Мойша, а другой галстук тебе что, не понравился?
Другие анекдоты:
- О чем говорит пересоленная еда?
- Беседуют две одесситки;
- Сёма хочет в зоопарк;
- Сёма идет на свидание;
- По Дерибасовской идет еврейская мама.