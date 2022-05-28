Анекдот дня: еврейская мама и два галстука

Доброе утро, мы из Одессы! Итак, сегодня выходной, и поэтому можно немного отдохнуть, поспать подольше, побаловать себя и близких каким-либо приятным сюрпризом… А главное – начать новый день с позитива, и в этом вам поможет новый анекдот от «Одесской жизни».

Еврейская мама дарит сыну два галстука.

Через два дня он надевает один из этих галстуков и идет к ней в гости.

Его мама открывает дверь, смотрит на него и говорит:

– Мойша, а другой галстук тебе что, не понравился?

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