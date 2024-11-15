Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: складне завдання для одеських школярів

Анекдот дня: складне завдання для одеських школярів

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!

Одеса, вокзал, купа приїжджих. Бабці, за традицією, торгують пиріжками.
Картина така.
Бабуся (одеситка) з онуком проходять повз них і онук настирливо просить пиріжок. Після десятка прохань отримує від бабусі:
— Ми звідки не приїхали, щоби це є.

Одеса. Дерибасівська. Нею кидається змилений інтелігент.
Підскакує до одесита:
— Ви не знаєте, де є пошта?
— Знаю. А навіщо вона вам?
— Хочу надіслати гроші батькам до Москви.
— Надішліть зі мною.
— Ні! Я вас не знаю!
— Не бійтеся, надішліть зі мною!
— Ні! У жодному разі! Ви обдурите мене!
— Ну гаразд, придурок, якщо ти з Москви, скажу тобі російською: ходімо зі мною! Я покажу де пошта!
Вчитель в одеській школі:

— Діти, придумайте пропозицію, в якій слово «важко» зустрічається сім разів.
Яша Рабинович тягне руку:
— Мені важко у понеділок, мені важко у вівторок…

У нас є й інші анекдоти:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk