Анекдот дня: складне завдання для одеських школярів

Одеса, вокзал, купа приїжджих. Бабці, за традицією, торгують пиріжками.

Картина така.

Бабуся (одеситка) з онуком проходять повз них і онук настирливо просить пиріжок. Після десятка прохань отримує від бабусі:

— Ми звідки не приїхали, щоби це є.

Одеса. Дерибасівська. Нею кидається змилений інтелігент.

Підскакує до одесита:

— Ви не знаєте, де є пошта?

— Знаю. А навіщо вона вам?

— Хочу надіслати гроші батькам до Москви.

— Надішліть зі мною.

— Ні! Я вас не знаю!

— Не бійтеся, надішліть зі мною!

— Ні! У жодному разі! Ви обдурите мене!

— Ну гаразд, придурок, якщо ти з Москви, скажу тобі російською: ходімо зі мною! Я покажу де пошта!

Вчитель в одеській школі:

— Діти, придумайте пропозицію, в якій слово «важко» зустрічається сім разів.

Яша Рабинович тягне руку:

— Мені важко у понеділок, мені важко у вівторок…

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