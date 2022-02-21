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Анекдот дня: про Абрама, который просит Сару спеть гостям

Анекдот дня: про Абрама, который просит Сару спеть гостям

Понедельник день тяжелый… Но если начать его с веселого одесского анекдота, то окажется, что и по понедельникам бывает жизнь.

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Понедельник день тяжелый… Но если начать его с веселого одесского анекдота, то окажется, что и по понедельникам бывает жизнь.

— Сарочка, золотце, ты не хочешь нам что-нибудь спеть?

— Но, Абраша, гости уже собрались уходить.

— А мне кажется, они что-то не очень торопятся…

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Редакция ПРОФИЛЬ

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