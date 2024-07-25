Анекдот дня: що ви знаєте про оптимізм?

Анекдот дня: що ви знаєте про оптимізм?

Всім привіт і ранок добрий, звичайно! Почніть новий день з чашки ароматної кави, що бадьорить, і порції неперевершеного одеського гумору, і хай супроводить вам сьогодні виключно позитивний настрій.

А до речі: ви оптиміст чи песиміст?.. Чи багато ви знаєте про оптимізм? Якщо ні, то сьогоднішні наші анекдоти – таки для вас:

– Сема, що ти знаєш про оптимізм?
– Моя сусідка кладе ключі до кишені, коли миє вікна. А вона мешкає на 9-му поверсі.

***
– Лікарю, а пиво мені можна?
– Що Ви, голубчику, яке пиво?!
– Лікарю, а в майбутньому?
– Що Ви, голубчику, яке майбутнє?!

як Моню бог береже

***
– Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, щоб мене, смертельно п’яного, могли доставити додому, – розповідає Кац.
– І що ви там пишете?
– Париж, бульвар Монмартр.
– Але ж ви живете у Бердичеві?
– Так. Але вже двічі побував у Парижі.

Валіза з грошима

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