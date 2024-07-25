Анекдот дня: що ви знаєте про оптимізм?

А до речі: ви оптиміст чи песиміст?.. Чи багато ви знаєте про оптимізм? Якщо ні, то сьогоднішні наші анекдоти – таки для вас:

– Сема, що ти знаєш про оптимізм?

– Моя сусідка кладе ключі до кишені, коли миє вікна. А вона мешкає на 9-му поверсі.

***

– Лікарю, а пиво мені можна?

– Що Ви, голубчику, яке пиво?!

– Лікарю, а в майбутньому?

– Що Ви, голубчику, яке майбутнє?!

***

– Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, щоб мене, смертельно п’яного, могли доставити додому, – розповідає Кац.

– І що ви там пишете?

– Париж, бульвар Монмартр.

– Але ж ви живете у Бердичеві?

– Так. Але вже двічі побував у Парижі.

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