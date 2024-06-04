Анекдот дня: почему у Сони зеркала в доме не будет

Доброе утро всем нашим читателям! Новый день уже вступил в свои права, и, как всегда, мы рады предложить вам очередную порцию свежих и забавных анекдотов. Утро, начатое с хорошего смеха, обещает быть удачным и продуктивным! Так что устраивайтесь поудобнее, читайте наши анекдоты, смейтесь от души и заряжайтесь позитивом на весь день!
Разговаривают две подруги:
— Соня, а сколько ты сейчас весишь?
— Та я не знаю! У меня нет весов, чтобы и не расстраиваться нафиг!
— Ой, Соня, таки к сорока годам у тебя дома и зеркала не будет…
*****
— Изя, шо ви можете сказать за курс доллара?
— Ну а шо тут скажешь?! Поганая валюта, каждый божий месяц обещают, что завтра её не будет, а после завтра приходится покупать дороже, чем день назад.
*****
— Я приехал в Одессу всего лишь с двадцатью гривнами в кармане.
— Должно быть, вы весьма разумно их использовали?
— Конечно, я отправил домой, в Бердичев, телеграмму с просьбой прислать мне денег.
У нас есть и другие анекдоты: