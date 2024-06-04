Анекдот дня: почему у Сони зеркала в доме не будет

Разговаривают две подруги:

— Соня, а сколько ты сейчас весишь?

— Та я не знаю! У меня нет весов, чтобы и не расстраиваться нафиг!

— Ой, Соня, таки к сорока годам у тебя дома и зеркала не будет…

*****

— Изя, шо ви можете сказать за курс доллара?

— Ну а шо тут скажешь?! Поганая валюта, каждый божий месяц обещают, что завтра её не будет, а после завтра приходится покупать дороже, чем день назад.

*****

— Я приехал в Одессу всего лишь с двадцатью гривнами в кармане.

— Должно быть, вы весьма разумно их использовали?

— Конечно, я отправил домой, в Бердичев, телеграмму с просьбой прислать мне денег.

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