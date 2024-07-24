Анекдот дня: почему Сонечке не надо выходить за Яшу

Одесса. Семейный обед.

Вольф Маркович:

– Кто ел из моей тарелки? И она пустая.

Моня:

– А кто ел из моей тарелки? И она пустая.

Софочка:

– А кто ел из моей тарелки? И она пустая.

Дора Зельмановна:

– Ой, ну таки не делайте своей маме больную голову! Я ещё не накладывала…

***

– Сонечка! Зачем ты выходишь замуж за Яшу? Он жеж косоглазый, хромой и лысый, ещё и заикается! Не выходи за него!

– А мине красавец таки не нужен!

– Ой вэй! Да я жеж не за это – пожалей его, ему и так таки уже досталось в жизни…

***

Сара звонит любовнику:

– Дорогой, приходи, у меня муж вечером уходит!

– А как я пойму, что он ушел?

– А я копеечку во двор кину, она зазвенит, и ты войдёшь!

Наступил вечер. Сара кидает копеечку. Любовника нет и нет. Она с балкона кричит:

– Дорогой, ты где?

– Копеечку ищу!

– От ты жлобская натура! Я ее уже таки давно на ниточке подняла!

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