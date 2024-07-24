Анекдот дня: почему Сонечке не надо выходить за Яшу

Анекдот дня: почему Сонечке не надо выходить за Яшу

Утро доброе, одесситы и прочие наши читатели! Желаем вам дня нежаркого, ненапряжного, бестревожного, завтрака-обеда вкусного, кофе ароматного… И, конечно же, настроя позитивного! А еще больше позитива вам добавит утренняя порция одесского юмора.

Одесса. Семейный обед.
Вольф Маркович:
– Кто ел из моей тарелки? И она пустая.
Моня:
– А кто ел из моей тарелки? И она пустая.
Софочка:
– А кто ел из моей тарелки? И она пустая.
Дора Зельмановна:
– Ой, ну таки не делайте своей маме больную голову! Я ещё не накладывала…

Еда утром и вечером

***
– Сонечка! Зачем ты выходишь замуж за Яшу? Он жеж косоглазый, хромой и лысый, ещё и заикается! Не выходи за него!
– А мине красавец таки не нужен!
– Ой вэй! Да я жеж не за это – пожалей его, ему и так таки уже досталось в жизни…

Сара и двое мужчин

***
Сара звонит любовнику:
– Дорогой, приходи, у меня муж вечером уходит!
– А как я пойму, что он ушел?
– А я копеечку во двор кину, она зазвенит, и ты войдёшь!
Наступил вечер. Сара кидает копеечку. Любовника нет и нет. Она с балкона кричит:
– Дорогой, ты где?
– Копеечку ищу!
– От ты жлобская натура! Я ее уже таки давно на ниточке подняла!

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