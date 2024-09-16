Анекдот дня: шо такое секс по телефону?

– Рабинович, я вам уже третий анекдот про политику рассказываю, а вы все не смеетесь!

– Моня, простите… Я таки думал, шо это новости…

***

Фира кокетливо:

– Хаим, ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне ещё раз пройтись перед тобой?!

***

– Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?

– Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору…

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