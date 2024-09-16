Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: шо такое секс по телефону?

Анекдот дня: шо такое секс по телефону?

Всем привет и с добрым утром! И пусть погода за окном не особо радует, да и понедельник на календаре, вашему позитивному настрою это помешать уж никак не должно… Как это – «настроения нет»? Ну значит вам таки жизненно необходима порция одесского юмора от «Одесской жизни»!

– Рабинович, я вам уже третий анекдот про политику рассказываю, а вы все не смеетесь!
– Моня, простите… Я таки думал, шо это новости…

Жена и анекдот

***
Фира кокетливо:
– Хаим, ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне ещё раз пройтись перед тобой?!

***
– Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?
– Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по телевизору…

Свидание

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Редакция ПРОФИЛЬ
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