Анекдот дня: как Сарочка дружит с Яшей

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В Одессе на Привозе:
— Мужчина, это же не ваша жена, шо же вы так мацаете эти помидоры!
— Если бы я мацал их как свою жену, вы бы торговали уже томатным соком!!!
На Привоз со стороны вокзала входит приезжая дама и спрашивает у местной торговки:
— Где здесь продается рыба?
Торговка:
— Рыба? Это в конце Привоза. Пойдете прямо, а там вже — на запах…
— Сарочка, вы таки спите с Яшей?
— Ой, не выдумывайте, мы дружим.
— Вы так громко дружите, что об этом знает уже вся Молдаванка
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