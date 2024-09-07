Анекдот дня: как Сарочка дружит с Яшей

В Одессе на Привозе:

— Мужчина, это же не ваша жена, шо же вы так мацаете эти помидоры!

— Если бы я мацал их как свою жену, вы бы торговали уже томатным соком!!!

На Привоз со стороны вокзала входит приезжая дама и спрашивает у местной торговки:

— Где здесь продается рыба?

Торговка:

— Рыба? Это в конце Привоза. Пойдете прямо, а там вже — на запах…

— Сарочка, вы таки спите с Яшей?

— Ой, не выдумывайте, мы дружим.

— Вы так громко дружите, что об этом знает уже вся Молдаванка

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