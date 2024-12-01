Анекдот дня: что может успеть муж, пока жена наводит марафет

***

Пока жена красилась перед зеркалом, Моня успел: съесть бутерброд с краковской колбасой, выпить две чашки чаю, почистить зубы, выдернуть три волосинки из ноздри, прочитать страницу из «Роковых яиц», поменять шнурки на туфлях, доесть краковскую, вымыть за собой чашку, утомиться, вздремнуть в кресле… А потом пошел дождь, и жена передумала идти в желтом платье, как собиралась, и стала подбирать одежду по погоде. А краковская в доме кончилась. И Моня, не зная, чем себя занять, выпил бутылку водки из холодильника и отключился.

– Скотина, сам ведь предложил сходить в музей! – плакала жена.

***

Как говорила тетя Фира:

– Запомни, Сарочка, шо я тебе скажу! Прибить полку можно и соседа попросить. А вот наорать, шо криво прибита – тут, таки, муж нужен!

***

– Сара, будете выбирать себе мужа, вспомните, таки, моего Моню! Он умеет набойку прибить, стиральную машину починить, табурет отремонтировать… Никогда не выходите замуж за такого человека! У вас-таки просто не будет ничего нового!

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