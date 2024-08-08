Анекдот дня: про умных одесских кошек и милого котенка

Кстати, а вы в курсе, какой сегодня день? День кошек – наших милых пушистиков и хвостатиков, особенно почитаемых в Одессе. Так что не забудьте побаловать своих мурлык чем-то вкусненьким. Ну, а анекдоты наши сегодняшние, разумеется, будут в тему:

Мойша и Лейба сидят на скамейке в парке. Моше вдруг говорит:

– Лейба, а ты знаешь, что в Одессе даже кошки умные?

– Как это, Мойше?

– Ну вот, у нас соседка купила новую кофту, а её кошка сразу научилась разматывать нитки!

***

– Сара Абрамовна, убедительная просьба к Вам – заберите Вашего кота…

Он опять у рыбного отдела голодный обморок изображал.

***

Вышли с женой из магазина, а на ступеньках сидит милый такой котенок.

Жена умиленным голосом:

– Какой хорошенький… Давай ему голову оторвем!

Люди вокруг начали беспокоиться и оборачиваться, пока мы рыбу из пакета не достали.

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