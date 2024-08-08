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Анекдот дня: про умных одесских кошек и милого котенка

Анекдот дня: про умных одесских кошек и милого котенка

Всем привет и утро доброе! Удачного дня и настоя позитивного! А чтобы он оставался таковым, начните день с порции одесского юмора.

Кстати, а вы в курсе, какой сегодня день? День кошек – наших милых пушистиков и хвостатиков, особенно почитаемых в Одессе. Так что не забудьте побаловать своих мурлык чем-то вкусненьким. Ну, а анекдоты наши сегодняшние, разумеется, будут в тему:

Мойша и Лейба сидят на скамейке в парке. Моше вдруг говорит:
– Лейба, а ты знаешь, что в Одессе даже кошки умные?
– Как это, Мойше?
– Ну вот, у нас соседка купила новую кофту, а её кошка сразу научилась разматывать нитки!

Наглый домашний кот

***
– Сара Абрамовна, убедительная просьба к Вам – заберите Вашего кота…
Он опять у рыбного отдела голодный обморок изображал.

Кот и птичка

***
Вышли с женой из магазина, а на ступеньках сидит милый такой котенок.
Жена умиленным голосом:
– Какой хорошенький… Давай ему голову оторвем!
Люди вокруг начали беспокоиться и оборачиваться, пока мы рыбу из пакета не достали.

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