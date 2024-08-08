Анекдот дня: про розумних одеських кішок та милого кошеня

Усім привіт і з добрим ранком! Вдалого дня і настрою позитивного! А щоб він залишався таким, почніть день із порції одеського гумору.
До речі, а ви знаєте, який сьогодні день? День кішок – наших милих пухнастиків та хвостатиків, особливо шанованих в Одесі. Так що не забудьте побалувати своїх мурлик чимось смачненьким. Ну а анекдоти наші сьогоднішні, зрозуміло, будуть у тему:
Мойша та Лейба сидять на лавці у парку. Моше раптом каже:
– Лейба, а ти знаєш, що в Одесі навіть розумні кішки?
– Як це, Мойше?
– Ну ось, у нас сусідка купила нову кофту, а її кішка одразу навчилася розмотувати нитки!
***
– Сара Абрамівно, переконливе прохання до Вас – заберіть Вашого кота… Він знову біля рибного відділу голодну непритомність зображував.
***
Вийшли з дружиною з магазину, а на сходах сидить милий такий кошеня.
Дружина зворушеним голосом:
– Який гарненький… Давай йому голову відірвемо!
Люди навколо почали турбуватися та обертатися, поки ми рибу з пакета не дістали.
Хочете більше анекдотів? Їх у нас є: