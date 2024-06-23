Анекдот дня: что делал Моня с котом жены

Анекдот дня: что делал Моня с котом жены

Всем-всем утро доброе! Прекрасного воскресного дня и настроя исключительно позитивного. А чтобы он был именно таким, начните день с порции одесского юмора.

Решил Моня избавиться от кота жены. Посадил его в мешок и отнес на 2 км от дома, и оставил там.
С легким сердцем возвращается домой. Подходя к дому, видит: на крыльце сидит кот, его ждет и радостно мурлыкает.
Моня пришел в дикую ярость. На следующий день он взял кота и отнес его на 4 км.
Опять та же история: кот сидит на пороге и терпеливо ждет. Моня волосы на себе рвет. Думал, думал и решил: взял кота, сел в машину и ехал 10 км прямо, 20 км налево, 7 км на юго-запад и 15 км на северо-восток, бросил кота и уехал.
Через два часа Моня звонит жене:
– Кот дома?
– Да, дорогой, пять минут назад вернулся, а почему ты спрашиваешь?
– Позови эту сволочь к телефону… я потерялся.

Завела кота

Коты смеются

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