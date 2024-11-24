Анекдот дня: про Сему, Фиру и проституцию

…Одесский дворик. Яков Моисеевич кричит с балкона:

– Сёма, таки уберите сейчас же руку с зада моей дочери!

– Но ей же нравится!

– А мне не нравится!

– Таки я на ваш и не кладу!

***

– Не жалеешь, Фира, что замуж вышла?

– Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно…

***

– Сёма, почему еврейские женщины так хорошо относятся к проституции?

– Изя, ну представь, у тебя что-то такое есть, ты его как бы продаешь, а оно у тебя все равно есть!

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