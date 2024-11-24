Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: про Сему, Фиру и проституцию

Анекдот дня: про Сему, Фиру и проституцию

Всем большой привет! Полагаем, этот воскресный день окажется лучше предыдущего. Начните его с улыбки и хорошего настроения, что несомненно обеспечит «Одесская жизнь» и ее традиционная порция утренних анекдотов.

…Одесский дворик. Яков Моисеевич кричит с балкона:
– Сёма, таки уберите сейчас же руку с зада моей дочери!
– Но ей же нравится!
– А мне не нравится!
– Таки я на ваш и не кладу!

Анекдот про Сему

***
– Не жалеешь, Фира, что замуж вышла?
– Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно…

Сватовство, одесский юмоп

***
– Сёма, почему еврейские женщины так хорошо относятся к проституции?
– Изя, ну представь, у тебя что-то такое есть, ты его как бы продаешь, а оно у тебя все равно есть!

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Редакция ПРОФИЛЬ
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