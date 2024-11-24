Анекдот дня: про Сему, Фіру та проституцію

…Одеський дворик. Яків Мойсейович кричить із балкона:

– Сема, таки приберіть зараз же руку із заду моєї дочки!

– Але ж їй подобається!

– А мені не подобається!

– Таки я на ваш і не кладу!

***

– Не шкодуєш, Фіро, що заміж вийшла?

– Та що я, не людина, чи що? Жаль його, звичайно…

***

– Сема, чому єврейські жінки так добре ставляться до проституції?

– Ізя, ну уяви, у тебе щось таке є, ти його як би продаєш, а воно в тебе все одно є!

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