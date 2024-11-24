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Анекдот дня: про Сему, Фіру та проституцію

Анекдот дня: про Сему, Фіру та проституцію

Усім великий привіт! Гадаємо, цей недільний день виявиться кращим за попередній. Почніть його з усмішки та гарного настрою, що безсумнівно забезпечить «Одеське життя» та її традиційна порція ранкових анекдотів.

…Одеський дворик. Яків Мойсейович кричить із балкона:
– Сема, таки приберіть зараз же руку із заду моєї дочки!
– Але ж їй подобається!
– А мені не подобається!
– Таки я на ваш і не кладу!

Анекдот про Сему

***
– Не шкодуєш, Фіро, що заміж вийшла?
– Та що я, не людина, чи що? Жаль його, звичайно…

Сватання , одеський гумоп

***
– Сема, чому єврейські жінки так добре ставляться до проституції?
– Ізя, ну уяви, у тебе щось таке є, ти його як би продаєш, а воно в тебе все одно є!

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Редакція ПРОФІЛЬ
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