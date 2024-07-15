Анекдот дня: про еврея в отделе кадров

Утро доброе, одесситы и не только! Понедельника всем легкого и приятного. И по возможности не слишком жаркого… Ну а тем, кому жарко, поможет похож на пляж. Некогда идти на пляж, потому как надо на работу?.. Ну тогдя хотя бы зарядитесь порцией позитива, прочитав наш анекдот:
В одной фирме у начальника отдела кадров не было ушей. Ну, то есть напрочь – вообще не было! И никто не мог в эту фирму никак устроиться, потому что, как только зайдет в кабинет, сразу:
– Ой! А что это у вас с ушами?
Ну, дядька тот сразу начинает кипятиться и посетителя выставляет вон. И вот, однажды, приходит к нему еврей.
Заходит, говорит:
– Здгавствуйте!
Ну, мужик, настороженно так (ждет ведь, что про уши будут спрашивать!):
– Здравствуйте.
Ну, еврей молчит, кабинет осматривает. Мужик:
– А что, вы разве ничего не замечаете?
– А что? Вот смотгю, кабинет у вас хогоший такой…
– Да нет! Вы что, на лице у меня ничего не замечаете?
Присматриваясь:
– Да нет. А что такое?
– Ну, смотрите внимательно!
– А-а-а, вижу, вижу. Вы в контактных линзах.
– Почему вы так решили???
– Потому что, если бы у вас были уши, вы бы носили очки…
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