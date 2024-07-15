Анекдот дня: про еврея в отделе кадров

В одной фирме у начальника отдела кадров не было ушей. Ну, то есть напрочь – вообще не было! И никто не мог в эту фирму никак устроиться, потому что, как только зайдет в кабинет, сразу:

– Ой! А что это у вас с ушами?

Ну, дядька тот сразу начинает кипятиться и посетителя выставляет вон. И вот, однажды, приходит к нему еврей.

Заходит, говорит:

– Здгавствуйте!

Ну, мужик, настороженно так (ждет ведь, что про уши будут спрашивать!):

– Здравствуйте.

Ну, еврей молчит, кабинет осматривает. Мужик:

– А что, вы разве ничего не замечаете?

– А что? Вот смотгю, кабинет у вас хогоший такой…

– Да нет! Вы что, на лице у меня ничего не замечаете?

Присматриваясь:

– Да нет. А что такое?

– Ну, смотрите внимательно!

– А-а-а, вижу, вижу. Вы в контактных линзах.

– Почему вы так решили???

– Потому что, если бы у вас были уши, вы бы носили очки…

Еще больше анекдотов: