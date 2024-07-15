Анекдот дня: про еврея в отделе кадров

Анекдот дня: про еврея в отделе кадров

Утро доброе, одесситы и не только! Понедельника всем легкого и приятного. И по возможности не слишком жаркого… Ну а тем, кому жарко, поможет похож на пляж. Некогда идти на пляж, потому как надо на работу?.. Ну тогдя хотя бы зарядитесь порцией позитива, прочитав наш анекдот:

В одной фирме у начальника отдела кадров не было ушей. Ну, то есть напрочь – вообще не было! И никто не мог в эту фирму никак устроиться, потому что, как только зайдет в кабинет, сразу:

– Ой! А что это у вас с ушами?

Ну, дядька тот сразу начинает кипятиться и посетителя выставляет вон. И вот, однажды, приходит к нему еврей.

Заходит, говорит:

– Здгавствуйте!

Ну, мужик, настороженно так (ждет ведь, что про уши будут спрашивать!):

– Здравствуйте.

Ну, еврей молчит, кабинет осматривает. Мужик:

– А что, вы разве ничего не замечаете?

– А что? Вот смотгю, кабинет у вас хогоший такой…

– Да нет! Вы что, на лице у меня ничего не замечаете?

Присматриваясь:

– Да нет. А что такое?

– Ну, смотрите внимательно!

– А-а-а, вижу, вижу. Вы в контактных линзах.

– Почему вы так решили???

– Потому что, если бы у вас были уши, вы бы носили очки…

Отдел кадров, карикатура

Карикатура про кадровика

Еще больше анекдотов:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua