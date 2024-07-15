Анекдот дня: про єврея у відділі кадрів

Ранок добрий, одесити і не тільки! Понеділка всім легкого та приємного. І по можливості не надто спекотного… Ну а тим, кому спекотно, допоможе похід на пляж. Ніколи йти на пляж, бо треба на роботу?.. Ну тоді хоча б зарядитеся порцією позитиву, прочитавши наш анекдот:
В одній фірмі начальник відділу кадрів не мав вух. Ну, тобто геть-чисто – взагалі не було! І ніхто не міг у цю фірму ніяк влаштуватися, бо, як тільки зайде до кабінету, одразу:
– Ой! А що це у вас із вухами?
Ну, дядько той одразу починає кип’ятитися і відвідувача виставляє геть. І ось одного разу приходить до нього єврей.
Заходить, каже:
– Здгавствуйте!
Ну, мужик, насторожено так (адже чекає, що про вуха будуть питати!):
– Вітаю.
Ну, єврей мовчить, кабінет оглядає. Чоловік:
– А що, хіба ви нічого не помічаєте?
– А що? Ось дивлюся, кабінет у вас хогоший такий…
– Та ні! Ви що, на обличчі у мене нічого не помічаєте?
Придивляючись:
– Та ні. А що таке?
– Ну, дивіться уважно!
– А-а-а, бачу, бачу. Ви у контактних лінзах.
– Чому ви так вирішили???
– Тому що, якби у вас були вуха, ви носили б окуляри…
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