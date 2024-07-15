Анекдот дня: про єврея у відділі кадрів

В одній фірмі начальник відділу кадрів не мав вух. Ну, тобто геть-чисто – взагалі не було! І ніхто не міг у цю фірму ніяк влаштуватися, бо, як тільки зайде до кабінету, одразу:

– Ой! А що це у вас із вухами?

Ну, дядько той одразу починає кип’ятитися і відвідувача виставляє геть. І ось одного разу приходить до нього єврей.

Заходить, каже:

– Здгавствуйте!

Ну, мужик, насторожено так (адже чекає, що про вуха будуть питати!):

– Вітаю.

Ну, єврей мовчить, кабінет оглядає. Чоловік:

– А що, хіба ви нічого не помічаєте?

– А що? Ось дивлюся, кабінет у вас хогоший такий…

– Та ні! Ви що, на обличчі у мене нічого не помічаєте?

Придивляючись:

– Та ні. А що таке?

– Ну, дивіться уважно!

– А-а-а, бачу, бачу. Ви у контактних лінзах.

– Чому ви так вирішили???

– Тому що, якби у вас були вуха, ви носили б окуляри…

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